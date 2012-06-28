Завтра дожди пройдут только на юге

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь ночью в Черновицкой, Одесской и Николаевской областях, а днем - в южной части местами пройдут кратковременные дожди, гроза.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в южной части - до 19°; днем 21-26°, в горных районах страны 15-20°.

В Киеве и столичной области осадков не предвидится. Температура по области ночью 9-14°, днем 21-26°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

28 июня температура воды составляла в Черном море 19-24°, возле Евпатории 15°, в Азовском море 23-25°; в Днепре в районе Киева 22°.