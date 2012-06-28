Завтра дожди пройдут только на юге
19:35, 28 июня 2012Общество
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В пятницу. 29 июня, синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду на территории Украины.
В южной части Украины - 26°
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь ночью в Черновицкой, Одесской и Николаевской областях, а днем - в южной части местами пройдут кратковременные дожди, гроза.
Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, в южной части - до 19°; днем 21-26°, в горных районах страны 15-20°.
В Киеве и столичной области осадков не предвидится. Температура по области ночью 9-14°, днем 21-26°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 22-24°.
28 июня температура воды составляла в Черном море 19-24°, возле Евпатории 15°, в Азовском море 23-25°; в Днепре в районе Киева 22°.
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