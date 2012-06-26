В Ривне не могут поймать лося, который несколько дней бродит по городу

В последний раз лесного жителя в областном центре видели в прошлую пятницу, пишет «Рівне вечірнє».

В тот день зверя видели возле здания облгосадминистрации. Люди сразу позвонили в милицию, чтобы отогнать животного от админздания. Однако наряд милиции, прибывший на вызов, не смог догнать лося, который успешно сбежал, отмечает издание.

Ситуацию прокомментировал начальник городского отдела милиции полковник Петр Езгор: «О появлении животного в кустах возле облгосадминистрации сообщил в дежурную часть ривнянин. Туда выехала группа быстрого реагирования. На ул. Кавказской действительно увидели молодого крупного лося. Впрочем, задержать его не удалось. Испуганное животное убежало на Набережную, а оттуда - прыгнуло в реку Устю и поплыло. Впоследствии лося видели в районе Золотиева. Животное появляется в Ривне не впервые. Очевидно, в городе лось ищет себе еду».

Оказалось, что лось не из местного зоопарка. Очевидно, он вышел из леса в поисках еды, и теперь, напуганный, не может выбраться из города. Специалисты заверяют, что лось не опасен, но только до тех пор, пока его не трогают.

Милиция предупреждает водителей, чтобы были на автодорогах осторожными, потому что лось может снова вернуться в город.