На Львовщине заключенный порезал двух надзирателей и сокамерника

Как сообщили сегодня УНИАН в Управлении Государственной пенитенциарной службы Украины во Львовской области, инцидент произошел 24 июня.

„В Николаевской исправительной колонии № 50 имел место факт нанесения самоповреждения осужденным Л., 1982 года рождения, который отбывает наказание за преступление, связанное с незаконным обращением наркотических веществ. Во время обхода жилой зоны двое младших инспекторов обнаружили указанного осужденного в одном из жилых помещений. Он находился в возбужденном психоэмоциональном состоянии, держал в руках заточенную металлическую пластину, не реагировал на требования работников учреждения прекратить свои действия, совершил самоповреждение и во время попытки задержания нанес телесные повреждения обоим младшим инспекторам и осужденному, который находился в том же жилом помещении и пытался помочь работникам учреждения”, - отмечается в сообщении.

После пресечения противоправных действий, участникам происшествия была оказана первая медицинская помощь персоналом медицинской части учреждения, а осужденный Л. доставлен для проведения лечения в заведение здравоохранения по территориальности. На данное время его состояние здоровья стабильное, угрозы жизни нет.

По данному факту проводится проверка.