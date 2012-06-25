В Севастополе туристы попали под камнепад: погибла женщина

44-летняя жительница Никополя получила открытую черепно-мозговую травму и скончалась в больнице, сообщили УНИАН в пресс-службе севастопольского управления МЧС.

Инцидент произошел в районе Чернореченского каньона. Пострадавшая умерла в больнице в конце прошлой недели.

«Туристическая группа решила обойти скальный склон вдоль реки. Внезапно начался камнепад. Один из камней сильно ударил женщину по голове. Она потеряла сознание. Прибывшие горноспасатели уложили ее на носилки и вброд переправили через горную речку. На автомобиле довезли до села Морозовка и передали бригаде скорой помощи», - говорится в пресс-релизе.

Туристка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу в Севастополе, медики прооперировали женщину, через несколько дней она скончалась.