27 июня (среда) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «КТО СТАНЕТ ХОЗЯИНОМ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

• Анализ земельной реформы в Украине: преимущества и недостатки.

• Оценка сельскохозяйственного потенциала Украины.

• Каковы возможные последствия открытия рынка земли в Украине?

• Анализ европейского опыта открытия рынка земли.

• К чему приведет введение в действие закона о размежевании земель государственной и коммунальной собственности, принятого Верховной Радой 21 июня 2012 года?

Участники круглого стола:

1. СЕРГЕЙ СВЯТКО – директор Всеукраинского агентства «Страхование и кредит»

2. ЕЛЕНА БОРОДИНА – завотделом экономики и политики аграрных преобразований Института экономики и прогнозирования НАН Украины

3. ВИКТОР МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»)

4. ЕВГЕНИЙ ЦАРЬКОВ – народный депутат Украины (КПУ)

5. ЛЮДМИЛА СУПРУН - глава Народно-демократической партии, экс-глава Государственного агентства по инвестициям и инновациям

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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4