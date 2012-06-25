В Институте Горшенина состоится круглый стол «Кто станет хозяином украинской земли?»
27 июня (среда) 2012 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «КТО СТАНЕТ ХОЗЯИНОМ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
• Анализ земельной реформы в Украине: преимущества и недостатки.
• Оценка сельскохозяйственного потенциала Украины.
• Каковы возможные последствия открытия рынка земли в Украине?
• Анализ европейского опыта открытия рынка земли.
• К чему приведет введение в действие закона о размежевании земель государственной и коммунальной собственности, принятого Верховной Радой 21 июня 2012 года?
Участники круглого стола:
1. СЕРГЕЙ СВЯТКО – директор Всеукраинского агентства «Страхование и кредит»
2. ЕЛЕНА БОРОДИНА – завотделом экономики и политики аграрных преобразований Института экономики и прогнозирования НАН Украины
3. ВИКТОР МАТЧУК – народный депутат Украины («Наша Украина»)
4. ЕВГЕНИЙ ЦАРЬКОВ – народный депутат Украины (КПУ)
5. ЛЮДМИЛА СУПРУН - глава Народно-демократической партии, экс-глава Государственного агентства по инвестициям и инновациям
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Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Воровского, 4