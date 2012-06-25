Бригинец подозревает, что на Подоле строят «Элита Центр-2»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Бригинца, он также выразил обеспокоенность тем, что квартиры этого жилищного комплекса - «Лесная палитра» - уже продаются.

«Я езжу в метро, и видел рекламу с объявлением о продаже квартир в упомянутом жилищном комплексе, хотя на самом деле дома еще не построены. Возникает подозрение, что будущих «жильцов» этого жилищного комплекса ожидает «Элита Центр - 2», - заявил А.Бригинец.

По словам депутата, покупатели уже тратят деньги, но, исходя из норм законодательства, эти дома не могут быть построены. В соответствии с действующим Генеральным планом Киева до 2020 года, участок по адресу: ул. Сошенко, 33, предназначен под «выборочную индивидуальную застройку» (то есть, малоэтажную). Именно поэтому любые высотные застройки на этой территории являются незаконными, утверждает А.Бригинец. Вместе с тем, здесь планируется строительство шести 25-этажных домов и двух 9-ти и 5-этажных зданий.

«Против возведения этих домов выступают члены Союза художников, аспиранты Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, которые занимают творческие мастерские в особняке по этому же адресу (ул. Сошенко, 33)», - отметил А.Бригинец.

Кроме того, сообщил он, существует предписание Инспекции Госархстройконтроля в г. Киеве относительно прекращения подготовки строительных работ по строительству жилых домов по упомянутому адресу.

Как информируют в пресс-службе депутата, указанный земельный участок площадью 2 га был предоставлен Национальному союзу художников Украины решением Киевсовета № 1072/1733 в 2007 году для строительства и эксплуатации жилых домов со встроенными творческими мастерскими, но в настоящее время там начались подготовительные работы для возведения 8 многоэтажных домов.