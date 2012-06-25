Американцы снимут фильм по игре Need for Speed

Как сообщает ТСН, планируется, что лента выйдет в прокат в 2014 году. Постановкой фильма займется Скотт Во (Scott Waugh). Единственной его режиссерской работой на сегодняшний день является картина "Закон доблести" ("Act of Valor"), вышедшая в прокат в феврале 2012 года. Сценаристом проекта был назначен Джон Гэйтинс (John Gatins), который участвовал в создании картин "Тренер Картер" и "Живая сталь".

Интересно, что в основу фильма будет положена оригинальная история - привязывать картину к сюжету какой-то конкретной игры серии Need for Speed инициаторы проекта не планируют. Съемки должны начаться в начале 2013 года.