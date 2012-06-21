Грищенко сказали, что вся Венгрия видела гол, кроме одного венгра

Венгрия поздравляет Украину с успешным проведением Евро-2012.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин Грищенко написал на своей страничке в социальной сети Twitter.

«Все венгерские партнеры поздравляют Украину с успешным проведением Евро и с тем, что никому извне спекуляциями и демагогией не удалось его испортить», - отметил министр.

К.Грищенко подчеркнул, что венгерские партнеры представляют абсолютно разные политические силы, и по этому вопросу в венгерском парламенте есть полный консенсус.

"Вся Венгрия видела, что был гол, и только один венгр этого не увидел», - в один голос сказали мне сегодня депутаты венгерского парламента», - написал К.Грищенко.

К.Грищенко находится в Венгрии с двухдневным визитом.

Как сообщал УНИАН, на 62-й минуте матча между сборными Украины и Англии после удара нападающего украинской команды Марко Девича мяч пересек линию ворот, однако венгерская бригада арбитров не засчитала очевидный гол в ворота сборной Англии.