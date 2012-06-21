Внедорожник Lexus GX 460 по цене от 81 740 дол. США

В автомобиле GX 460, который можно приобрести в пяти- или семиместной версии, идеально сочетаются исключительный комфорт и непревзойденные характеристики автомобиля повышенной проходимости, которые позволяют комфортно чувствовать себя на любом дорожном покрытии. Этот роскошный внедорожник оснащен 4,6-литровым шестицилиндровым V-образным бензиновым двигателем, который развивает максимальную мощность 296 л.с.

Превосходная управляемость и максимально комфортное движение на любом дорожном покрытии обеспечивается благодаря рамной конструкции кузова и системе кинетической стабилизации подвески (KDSS). Кроме того, GX 460 укомплектован адаптивной системой ABS, которая может приспосабливаться к любому дорожному покрытию; системой Multi-Terrain Select, которая позволяет выбирать такие режимы движения, как «грязь и песок», «рыхлая поверхность», «кочки», «камни» и системой движения по бездорожью Crawl Control, которая позволяет выбирать одну из пяти постоянных скоростей, в зависимости от условий на бездорожье. В дополнение GX 460 оборудован системой Multi-Terrain Monitor с четырьмя видеокамерами, которые обеспечивают водителю отличный обзор вокруг автомобиля.

Внедорожник класса «люкс» GX 460 оснащен кнопкой запуска двигателя и системой доступа без ключа Smart Access, адаптивными ксеноновыми фарами, датчиками дождя и света, многофункциональным рулем с подогревом, трехзонным климат-контролем, вентиляцией передних сидений, системой помощи при парковке Park Assist, акустической системой Mark Levinson с 17 динамиками, удобной навигационной системой с голосовым управлением, двумя видеоэкранами, вмонтированными в спинки передних сидений. Интерьер GX 460 декорирован деревом ценной породы, а комфортные сиденья с обивкой из натуральной семианилиновой кожи с перфорацией подчеркивают высокое качество элементов интерьера.

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*Оплата в гривнах по курсу НБУ + 1% на день выставления счета.

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