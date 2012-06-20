Зараженного ВИЧ подозревают в изнасиловании 6-летней племянницы

Как сообщает пресс-служба крымского Управления МВД, сестра мужчины с двумя детьми – 6-летней дочерью и 4-летним сыном – приехала из Херсонской области.

«В доме родственника собрались гости. Взрослые употребляли спиртное, а когда алкоголь закончился, отправились за добавкой. В доме остался только хозяин жилища. Дети в это время спали в комнате. Пьяный мужчина решил изнасиловать ребенка. Когда мать девочки вернулась, плакавший ребенок показал ей кровь на нижнем белье. Женщина вызвала милицию. Насильника задержали на следующий день. Тот сообщил, что был пьян и не понимал, что делал. По его словам, ранее он состоял на учете у психиатра, а также имеет позитивный статус ВИЧ. Показания проверяются», говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Ребенок находится в больнице. Медики устанавливают степень тяжести причиненных девочке повреждений.