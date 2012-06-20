Оппозиция считает циничным пиар Азарова на детской больнице

Меньше месяца тому назад правительство само забрало у больницы деньги для Евро.

Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

«Вообще все, что происходит вокруг "Охматдета", когда правительство Януковича-Азарова сначала принимает решение забрать из программы финансирование заведения деньги, перебросив их на другие программы, не связанные с социальной политикой, а после этого Азаров рекламирует, как он дальше будет строить очередные корпуса, - ничто другое, как подачка накануне выборов», - заявил С.Соболев.

«Это предвыборный пиар, который делается только для того, чтобы люди забыли, как в начале месяца правительство забрало последнее у детей», - добавил оппозиционный премьер.

В «Батькивщине» напомнили, что 1 июня, в Международный день защиты детей, правительство приняло решение о передаче 200 млн грн, которые были предусмотрены на строительство лечебно-диагностического комплекса детской больницы "Охматдет", на Евро-2012.

Согласно постановлению правительства № 443 от 21 мая, соответствующие изменения внесены в приложения к государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. В приложениях к постановлению предусмотрено сократить финансирование "Охматдета" в 2012 году на 349 млн. грн - с 399 млн до 50 млн грн, тогда как госпрограмму по подготовке и проведению Евро увеличили на 349 млн. грн.

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Как сообщал УНИАН, 19 июня Н.Азаров заверил, что лечебно-диагностический корпус «Охматдета» будет введен в эксплуатацию к середине 2013 года.

В частности, во время осмотра хода строительства этого корпуса глава правительства отметил, что девятиэтажный лечебно-диагностический корпус будет достроен через 4-5 месяцев с тем, чтобы в конце 2012 года начать отделочные работы и монтаж оборудования.

«Ну, и в первом квартале, максимум, во втором (в 2013 году – УНИАН) мы ставим задачу ввести этот корпус в эксплуатацию, принять первых пациентов», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что правительство и в дальнейшем будет уделять большое внимание строительству данного корпуса, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье детей.