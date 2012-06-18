На трассе Харьков - Симферополь в ДТП пострадали 6 россиян

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, столкновение двух легковых автомобилей произошло накануне в Акимовском районе Запорожской области.

«В 9-50 Акимовскоий РОВД зарегистрировал сообщение о ДТП на автодороге «Харьков-Симферополь»: 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ» на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении автомобилю «Опель Астра», за рулем которого находился 25-летний водитель. Произошла авария, в результате которой водитель «ВАЗа» и 5 его пассажиров, в том числе двое детей 2009 и 1999 г.р.,(все – граждане Российской Федерации), получили травмы различной степени тяжести, с которыми госпитализированы в центральную районную больницу», - сообщили в ОСО.

По данным управления ГАИ ГУМВД Украины в Запорожской области, водитель второго автомобиля – участника ДТП не пострадал.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.