Задержаны организатор и исполнитель вооруженного нападения на депутатов

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, во время обыска у исполнителя был изъят револьвер и 8 патронов к нему.

Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июня в дежурную часть Выжницкого райотдела милиции поступило сообщение о том, что в Вашковцах в развлекательном заведении произошел конфликт и звучали выстрелы.

Следственно-оперативная группа установила, что 15 июня около 23.00 неизвестные зашли в бильярдную для выяснения отношений с присутствующими там. В ходе столкновения злоумышленники начали стрельбу из пистолета. Были ранены трое местных частных предпринимателей, один из которых позже скончался в больнице. Среди раненных – двое депутатов местных советов от партии «Фронт Змін».

Начальник УМВД Украины в Черновицкой области Николай Харабара заявил, что пострадавшие депутаты от «Фронту Змін» «не связывают нападение на них с политикой».

Возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).