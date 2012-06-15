Погода на завтра

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, завтра сохранится переменная облачность. В западных областях без осадков, на остальной территории кратковременные дожди, местами грозы (ночью в Житомирской, Киевской, Винницкой, Кировоградской и большинстве южных областей местами небольшой дождь), на севере Левобережья, ночью и в восточных областях в отдельных районах сильные дожди, кое-где град.

Ветер северо-западный, ночью в восточной части юго-западный, 7-12 м/с, в стране, кроме западных областей, отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях местами 5-8° тепла, в южной части и восточных областях 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 20-25°, в южной части 24-29°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди (ночью местами небольшой дождь), грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

В столице кратковременные дожди (ночью местами небольшой дождь), грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

15 июня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°; в Днепре возле Киева 21°.