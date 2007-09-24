Иностранные инвесторы ждут политической стабилизации в Украине

Немецкие инвесторы в следующем году могут вдвое увеличить капиталовложение в украинскую экономику при условии стабилизации политической ситуации. Об этом в интервью «Немецкой волне» сказал представитель бюро делегата немецкой экономики в Украине Райнер Кивель.

Немецкие инвесторы имеют незаурядный интерес к украинскому рынку, который интенсивно развивается. Прежде всего иностранцы готовы вкладывать деньги в строительство, лакокрасочное производство, химическую промышленность, производство техники и сельское хозяйство. Однако работать здесь бизнесмены из Германии соглашаются лишь при благоприятном бизнес-климате, который в Украине в последнее время резко ухудшился, говорит Райнер Кивель «Я знаю много фирм, которые на протяжении двух лет ждут улучшения политической ситуации в стране. Поэтому мы надеемся на парламентские выборы и стабильное правительство, поскольку за последние годы инвестиции не были слишком большими. Наши инвесторы вкладывали по большей части в банковский сектор и страхование, хотя заинтересованы инвестировать и в производство», - подчеркнул Кивель. По его словам, в Украине немецкие инвесторы сталкиваются с проблемами из-за непрозрачной налоговой системы, избыточной бюрократии, коррупции, рейдерства и непродуманной системы сертификации продукции. Немецкий представитель отметил, что вступление в ВТО и внедрение зоны свободной торговли со странами ЕС должны помочь Украине уладить эти вопросы.