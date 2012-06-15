Сильный ветер и град выбивали металлопластиковые окна
00:31, 15 июня 2012Общество
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Полтавская область пострадала от ливня и града.
Полтавская область пострадала от сильного ливня и града.
Как передает корреспондент УНИАН, в Комсомольске в некоторых домах из-за сильного ветра выбило металлопластиковые окна, приостановлена работа одной из АЗС, наблюдаются перебои со связью.
В соседнем Кременчуге буря повалила 14 деревьев.
По словам начальника управления чрезвычайных ситуаций Кременчугского горисполкома Валентина Шафороста, четыре упавших дерева перекрыли движение транспорта на улице Республиканской.
Упавшие деревья повредили три автомобиля.
В Каменных Потоках (Кременчугский район) также прошла гроза. Там разбиты крыши некоторых частных домов, дождевой водой затоплены огороды.
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