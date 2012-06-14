Убийцы Оксаны Макар не видят в своих действиях особой жестокости

После того, как на сегодняшнем заседании суда по делу Оксаны Макар прокуроры закончили чтение обвинительного заключения, судья Селиванова обратилась к троим подсудимым, спросив их, признают ли они свою вину, пишет ТСН.

Евгений Краснощек, на вопрос, признает ли он свою вину по пунктам 4, 10, 12 статьи 115 УК Украины, спросил в чем суть этой статьи. Услышав, что статья об умышленном убийстве с особой жестокостью, он ответил, что не было никакой особой жестокости, мол, было только покушение на убийство.

Другие обвинения, касающиеся изнасилования и насильственного удовлетворения половой страсти неестественным способом, Краснощек также отказался подтверждать.

Погосян и Присяжнюк отвечали на вопрос судьи кратко: "да" или "нет". Свою вину в убийстве девушки оба отрицают.

В то же время мать девушки Татьяна Суровицька не пришла на сегодняшнее заседание. Ее адвокаты решили, что женщине будет трудно слушать подробности убийства дочери.