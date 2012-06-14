Сын следователя, стрелявший по авто в центре Луганска, насмерть сбил женщину

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Луганской области Александр Зайцев, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июня.

По его словам, водитель автомобиля Mazda совершил наезд на пешехода – 72-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в трезвом состоянии. Проверяются все версии и принимаются меры для установления очевидцев и свидетелей происшествия», - отметил А.Зайцев.

Также он уточнил свое предыдущее заявление о том, что уголовное дело против сына следователя, месяц назад устроившего стрельбу по автомобилю Lancia Thema, было закрыто.

«На самом деле это уголовное дело не закрыто, я ошибся. Расследование продолжает Артемовский райотдел милиции, контроль осуществляет прокуратура области», - сказал А.Зайцев.

По словам руководителя Отдела связей с общественностью ГУМВД в Луганской области Татьяны Погукай, уголовное дело расследует милиция, однако контроль над ним взяла прокуратура.

«О задержании водителя, совершившего ДТП, пока говорить рано. Таких оснований нет, необходимо провести полную проверку», - сказала Т.Погукай.

Как сообщал УНИАН, 12 мая сын следователя прокуратуры, водитель автомобиля Mazda, на проезжей части в центре Луганска во время конфликта осуществил выстрел в сторону автомобиля Lancia Thema.

Во время доследственной проверки у стрелявшего был изъят пистолет для стрельбы резиновыми пулями.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

По информации СМИ, в автомобиле Lancia Thema находился директор луганского отделения радиостанции «Перец ФМ».