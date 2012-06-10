Из разрушенного дома в Луцке разрешили забрать вещи

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационной работы Луцкого горсовета.

«Сейчас работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. Городской председатель Николай Романюк уже разговаривал с председателем наблюдательного совета ПАО «Луцксантехмонтаж № 536» Виктором Чернухой, который пообещал уже через 2-3 недели сдать квартиры в эксплуатацию и потерпевшие смогут заселиться. Городские власти помогут пострадавшим приобрести новую мебель», - заверили в горсовете.

«За средства городского бюджета будет приобретено четыре трехкомнатные квартиры, из областного бюджета будет закуплено еще четыре двухкомнатные квартиры», - сообщил Н.Романюк.

Власти Луцка обещают материальную помощь жителям пострадавших квартир в сумме по 10 тыс грн выплатить уже в понедельник. Городской председатель заверил, что это лишь первая часть помощи.

Продолжает работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.