Врач Тимошенко обследует в Николаеве жестоко избитую Александру Попову

Об этом сообщил лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины Николай Катеринчук, который взял на себя все финансовые расходы по визиту Л.Хармса, информировали УНИАН в пресс-службе ЕПУ.

В этот же день врач Л.Хармс отбудет в Германию.

«Мы сознательно пригласили Лутца Хармса в Николаев, чтобы таким способом ускорить отправку Александры Поповой на лечение в Германию. К сожалению, этот процесс сейчас тормозится из-за бюрократических и финансовых вопросов», - сказал Н.Катеринчук.

По его словам, после осмотра А.Поповой врач Л.Хармс сможет сделать официальное заявление для СМИ и «таким способом развеять все домыслы относительно ее транспортировки в немецкую клинику».

Как сообщалось, врач из берлинской клиники "Шарите" Л.Хармс проводил курс лечения экс-премьера Украины Юлии Тимошенко в центральной клинической больнице № 5 Харькова.

Справка УНИАН. В ночь на 10 марта А.Попову в одном из баров Николаева зверски избил 22-летний местный житель. Девушка три месяца находилась в состоянии комы.