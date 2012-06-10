В Севастополе дотанцевались до рекорда

Как передает корреспондент УНИАН, в исполнении «Севастопольского вальса» участвовали 1384 человека, тогда как в прошлом году в подобном проекте на площади Свободы перед зданием Украинского культурно-информационного центра в вальсе кружились 374 человека.

Об установлении рекорда сообщил официальный представитель Книги рекордов Украины Сергей Коновалов, зарегистрировавший достижение и выдавший организаторам проекта соответствующий диплом.

Кроме профессиональных коллективов, в исполнении вальса также приняли участие представители местных органов власти, украинские военные моряки.