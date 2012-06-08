СБУ поймала шпионов из КНДР, воровавших ракетные технологии

К 16 годам лишения свободы на двоих приговорены граждане Северной Кореи Рю Сонгчель и Ли Тхэкиль, сотрудники торгпредства КНДР в Беларуси, пишет «Сегодня» со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

«Прибыв в Днепропетровск из Минска, действуя по предварительному сговору, Сонгчель и Тхэкиль пытались завербовать представителя КБ «Южное» П-ва, — рассказал нам высокопоставленный прокурор ГПУ. — Их интересовали секретные данные, касающиеся оборудования ракетно-космической техники, в частности, топливных систем летательных аппаратов».

О контакте с иностранцами П-в сообщил в УСБУ (это ему зачлось, освободив от ответственности). Там разработали оперативную комбинацию, итогом которой стала так называемая «контролируемая поставка» в одном из днепропетровских гаражей. Шпионов брали с поличным, когда они фотографировали докторские и кандидатские диссертации с грифом «Секретно». Научные работы были посвящены новым прогрессивным технологиям ракетных комплексов, космических летательных аппаратов, жидкостных двигателей, систем поставки ракетного топлива, прочих ноу-хау. Официально в СБУ это дело не комментируют.

Приговорив обвиняемых к 8 годам каждого, суд учел отягчающее обстоятельство — разглашение информации нанесло бы немалый урон нацбезопасности Украины, а ракетно-космическая отрасль КНДР получила бы доступ к технологиям, основанным на достижениях украинских ракетчиков, и значительно расширила свои стратегические возможности. Тайны, за которыми охотились торгпреды, по словам следователей, позволили бы увеличить радиус действия и дальность северокорейских ядерных ракет вплоть до территории США.