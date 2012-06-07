Эксперты снизили прогноз роста ВВП Украины

Эксперты Международного центра перспективный исследований (МЦПИ) снизили прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины с 3% до 2% в 2012 году, говорится в сообщении МЦПИ.

«Темпы роста промышленности в первом квартале резко замедлились из-за низкого внешнего спроса, который, вероятно, будет таким в течение 2012 года. В январе-апреле 2012 года промышленное производство увеличилось лишь на 0,7% против 9,1% за аналогичный период 2011 года. Резкое замедление коснулось важных экспортных отраслей - металлургии, химической и машиностроения», - отмечается в сообщении, которым располагает УНИАН.

По мнению экспертов МЦПИ, в 2012 году в сельском хозяйстве будет зафиксирован спад на 3% из-за эффекта статистической базы. «В 2011 году Украина собрала рекордно высокий урожай; вклад сельского хозяйства в рост ВВП составил 1,2 п.п. (из 5,2%), что примерно равно вкладу промышленности (1,5 п.п.). Однако сложные погодные условия в начале 2012 года привели к необходимости пересева больших площадей и, соответственно, ожиданиям меньшего урожая этого года», - говорят в МЦПИ.

По прогнозу Центра, темпы падения в строительстве составят 7% по итогам 2012 года. Так в январе-апреле 2012 года объемы строительных работ продолжили сокращаться - они уменьшились на 3% г/г. По мнению экспертов МЦПИ, сокращение вызвано низкими стимулами к инвестированию, в частности, в частном секторе, и нехваткой капитала для замены государственных инвестиций 2011 года, которые были в основном связаны с Евро-2012. При этом, ожидаемая направленность бюджета на трансферты населению накануне выборов ограничивает государственное капитальное инвестирования.

В МЦПИ считают, что цены будут расти преимущественно в четвертом квартале 2012 года, по итогам года индекс инфляции составит 7%. «За январь-апрель индекс потребительских цен вырос всего на 0,7%, что является самым низким значением за этот период за всю историю наблюдений. Замедление инфляции обусловлено и рекордно высоким урожаем, который привел к низким ценам на продовольственные товары, и жесткой монетарной политикой НБУ», - отмечают эксперты.

При этом они обращают внимание, что немаловажным фактором являются также низкие темпы роста административно регулируемых тарифов, что вызвано, прежде всего, «политическими соображениями» накануне выборов.

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Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года по отношению к соответствующему периоду 2011 года составил 1,8% против роста на 5,4% в I квартале 2011 года.

За январь-март 2012 года рост ВВП также замедлился и по сравнению с четвертым кварталом 2011 года (4,7%).

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.