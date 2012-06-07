К Евро-2012 открылся пункт углубленного досмотра автомобилей на границе

Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии обновленного пункта пропуска приняли руководители центральной и областной власти, таможенники и пограничники, местные жители и журналисты.

Как сообщил на торжествах начальник Житомирской таможни Николай Тимошенко, "реконструкцию пункта завершили к началу проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу". Он также добавил, что пункт построили в рамках выполнения мероприятий Государственной целевой правоохранительной программы "Обустройство и реконструкция государственной границы» на период до 2015 года.

Пункт совершенствует инфраструктуру и увеличивает пропускную способность "Выступовичей".

Ввод его в эксплуатацию обеспечит надлежащие условия для перемещения через государственную границу людей, товаров и транспорта и будет способствовать уменьшению времени для проведения таможенных процедур.

На реконструкцию этого пропускного пункта было выделено из государственного бюджета более 6 миллионов гривен.

Напомним, что в целом, Государственная пограничная служба Украины определила 32 наиболее удобных пункта пропуска через госграницу для болельщиков Чемпионата Европы по футболу.