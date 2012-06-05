Украина предлагает Турции помощь в строительстве газопровода в обход России
Украина рассчитывает на участие в Азербайджанско-Турецком консорциуме по строительству трансанатолийского газопровода.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в Стамбуле посол Украины в Турции Сергей Корсунский.
"На сегодняшний день у нас есть абсолютная политическая поддержка турецкого правительства с тем, чтобы Украина была участником этого проекта", - сказал он.
Как отметил посол, в июне планируется подписание соответствующего соглашения между Турцией и Азербайджаном, после чего Украина будет рассматривать механизмы своего участия в консорциуме.
"Мы могли бы войти в проект нашим оборудованием, трубами, специалистами, чтобы ускорить строительство газопровода", - сказал С.Корсунский.
Он подчеркнул, что Украина рассматривает данный проект как один из альтернативных источников поставок газа в Украину.
Ожидается, что трансанатолийский газопровод будет введен в эксплуатацию в 2017-2018 гг.