Во Львове проломили череп туристу-иностранцу

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, на днях в Лычакивский райотдел милиции Львова поступило сообщение от дежурного врача первой городской клинической больницы Львова о том, что к ним доставили 20-летнего гражданина иностранного государства, в которого был диагностирован перелом черепа, ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, эпидуральная гематома. Мужчина был госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы.

Стражи порядка установили, что иностранец приехал во Львов 25 мая в качестве туриста. В ночь против 28 мая он вместе с друзьями-иностранцами посетил одно из ночных заведений города, где между ними и жителями Львовской области возник конфликт. Причиной ссоры стал коктейль. 20-летний житель города Рава-Русская (Львовская область) заметил, что незнакомый мужчина «вызывающе пьет его напиток». И, когда иностранец пошел в гардеробную, житель города Рава-Русская нанес иностранцу удар по лицу, говорится в сообщении ОСО.