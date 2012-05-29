Знаменка просит Януковича вернуть праздник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Знаменского городского совета.

В обращении речь идет о том, что «на протяжении десятилетий многотысячный коллектив Знаменского железнодорожного узла, а вместе с ним и весь город Знаменка, который по праву называется городом железнодорожников, ежегодно на протяжении длительного времени отмечали День железнодорожника в первое воскресенье августа. Уже стало доброй традицией отмечать этот профессиональный праздник на высоком государственном уровне. Тысячи династий машинистов, диспетчеров, связистов, дежурных по станции, путейщиков и других ведущих профессий так или иначе связали свою судьбу с работой на железнодорожном транспорте и по праву этим гордятся. При любой ситуации в стране, ее экономической, социальной и политической жизни железнодорожники всегда неустанно трудились для улучшения жизни наших граждан. Их волеизъявление относительно празднования в первое воскресенье августа подтверждает единство всех железнодорожников СНГ и возможность работать единым фронтом на огромных просторах наших стран».

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День железнодорожника в Украине с 1993 года отмечается 4 ноября по инициативе Львовской железной дороги. Именно в этот день в 1861 году на территорию современной Украины - во Львов - прибыл первый поезд, который назывался «Ярославом».

Раньше работники железнодорожных магистралей отмечали свой день в первое воскресенье августа. Это первый профессиональный праздник был основан в России в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I.