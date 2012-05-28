Поезд Skoda поехал в Харьков, не дожидаясь пассажиров

Донецкая железная дорога (ДЖД) компенсирует стоимость проезда пассажирам поезда Skoda, который 27 мая отправился в рейс из Донецка в Харьков на 1 час раньше, чем было озвучено при покупке билетов.

Об этом УНИАН сообщили в ДЖД.

«Пассажиры, которые опоздали на ушедший раньше срока скоростной поезд Skoda, получат полную компенсацию за билеты. Кто не успел на поезд и не воспользовался предложенными вариантами проезда, имеют право сдать билет в железнодорожные кассы, получив стопроцентный возврат денег», - сообщили в ДЖД.

По информации пресс-службы ДЖД, после опубликования предварительного графика на поезд Skoda от пассажиров стали поступать жалобы по поводу того, что он слишком поздно прибывает в Харьков, - в 23.59.

«В связи с просьбами граждан, железнодорожники приняли решение изменить время, чтобы поезд прибывал в Харьков на 50 минут раньше. Это стало возможным за счет сокращения времени стоянки на станциях в Донецке и Луганске», - сообщили в ДЖД.

Пассажирам, которые пришли к подаче поезда по старому расписанию, работники вокзала предложили альтернативные маршруты.

«Девять человек уехали в Харьков из Донецка поездом №322, а шесть пассажиров на станции в Луганске были отправлены железнодорожниками поездом №20 до Никитовки и оттуда электричкой до Донецка», - сообщили в ДЖД.