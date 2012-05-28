Укрзализныця рассказала, когда появится Интернет в новых поездах

10:16, 28 мая 2012
Общество
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Широкополосный доступ к сети Интернет в скоростных поездах Hyundai в бесперебойном режиме будет обеспечен до начала проведения в Украине финальной части Евро-2012.

До начала Евро интернет в поездах будет

Сейчас ведутся наладочные работы, специалисты заканчивают настройки телекоммуникационной сети беспроводного доступа к Интернету в поездах, которые будут курсировать на участках скоростного движения, говорится в сообщении на сайте компании.

«Укрзализныця» планировала до 28 мая завершить работу по организации сети беспроводного доступа к Интернету в поездах Hyundai.

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