Укрзализныця рассказала, когда появится Интернет в новых поездах

Сейчас ведутся наладочные работы, специалисты заканчивают настройки телекоммуникационной сети беспроводного доступа к Интернету в поездах, которые будут курсировать на участках скоростного движения, говорится в сообщении на сайте компании.

«Укрзализныця» планировала до 28 мая завершить работу по организации сети беспроводного доступа к Интернету в поездах Hyundai.