Открывается регулярный авиарейс на Барселону

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник коммерческого отдела Международного аэропорта «Харьков» Владислав Ильин.

По его словам, рейс будет осуществляться два раза в неделю: по субботам и попеременно вторникам и четвергам. На маршруте будут использоваться воздушные суда Boeing 737-400 вместимостью 169 кресел.

В.Ильин отметил, что основная часть билетов на этот авиарейс будет продаваться вместе с туристическими путевками, однако определенная часть билетов поступит в свободную продажу через сайт и кассы МАУ.

По словам В.Ильина, рейс Харьков – Барселона – один из самых протяженных, из тех которые выполняются из Международного аэропорта «Харьков». Продолжительность полета составит порядка 3,5 – 4 часа. Стоимость билета – от 400-450 долл.