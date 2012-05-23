В Украине отметили День героев

В рамках отмечания Дня героев в Ривне прошли мероприятия у памятников главе Директории УНР Симону Петлюре, командующему УПА-Север Климу Савуру (Дмитрию Клячкивскому) и «Погибшим за Украину», расположенному возле горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге, состоявшемся у памятника С.Петлюре, приняли участие представители национально-патриотических организаций, в частности, общества «Просвита», ВО «Свобода» и Украинской Народной Партии.

Перед началом митинга-реквиема священники УПЦ Киевского патриархата отслужили литию у памятника С.Петлюре.

Кроме памятников С.Петлюре и К.Савуру, венки и цветы было возложеноітакже к памятникам Тарасу Шевченко, «Погибшим за Украину», к мемориальной часовне на кладбище «Грабник» и к могиле известного политика, бывшего народного депутата Украины и главы облгосадминистрации Василия Червония у кафедрального Свято-Покровского собора.

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В Житомирской области сегодня ко Дню Героев состоялись праздничные мероприятия в Житомире, Новоград-Волынском и Емильчинском районах.

В частности, около ста активистов ВО „Свобода” провели праздничный митинг в Новоград-Волынске возле памятника Тарасу Шевченко.

Еще один многолюдный митинг состоялся сегодня в Житомире. Его участники почтили борцов за волю Украины возле могилы идеологов украинского национализма Николая Сциборского и Омельяна Сеника на территории Преображенского собора.

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В Ивано-Франковске в воскресенье, 27 мая, ко Дню Героев состоялася реконструкция боя воинов Украинской повстанческой армии с отрядами НКВД.

Реконструкция боя прошла в Парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Кроме того, запланировано торжественное шествие участников «Марша славы УПА», торжественное шествие ветеранов ОУН-УПА, панихида и салют памяти борцов за свободу и независимость Украины, праздничное вече по случаю Дня Героев и праздничный обед для ветеранов ОУН-УПА.

Справка УНИАН. День героев был учрежден в 1940 г. во время Второго большого сбора ОУН в день, когда от рук агента НКВД в Роттердаме погиб основатель и руководитель ОУН полковник Евген Коновалец, - 23 мая.