Госдолг Украины сократился до 36% ВВП

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, об этом сообщил председатель НБУ Сергей Арбузов на встрече с миссией Международного валютного фонда.

«Государственный долг Украины сократился до 36% ВВП с 39,9% ВВП на начало 2012 года. Также наблюдается улучшение состояния платежного баланса, сальдо которого в марте текущего года вернулось к положительным обозначениям. Мы наблюдаем снижение дефицита текущего счета до 3,4% ВВП в первом квартале текущего года по сравнению с 4,1% за аналогичный период прошлого года», - сказал С.Арбузов.

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Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2012 года составил 60,512 млрд долл., в т.ч. государственный и гарантированный государством внешний долг - 37,04 млрд долл.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2012 года составил 1,8%.