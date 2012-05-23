Киевское метро откроет свои тайны для всех
02:21, 23 мая 2012Общество
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24 мая в Киевском метрополитене состоится день открытых дверей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, ознакомиться с работой метрополитена можно будет с 10.00 до 12.00 в Инженерном корпусе метрополитена по адресу: улица Красноармейская, 22 (возле станции метро «Площадь Льва Толстого»).
В программе дня открытых дверей - экскурсия в Единый диспетчерский центр КП «Киевский метрополитен», а также ответы на все вопросы о работе диспетчерских участков предприятия.
Регистрация проводится на протяжении 23 мая по телефону: 238-54-68. На мероприятие приглашаются граждане, старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.
Сбор зарегистрированных участников 24 мая с 9.50 до 10.00 возле арки на улице Красноармейской, 20.
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