Киевскую милицию упрекают, что она не защитила участников гей-парада

На своем сайте Amnesty International выражает убеждение, что украинская власть должна принять меры по защите прав ЛГБТ (сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров) и обеспечить, чтобы они могли осуществлять свои права человека, не боясь нападений.

"Это было очевидно с самого начала, что милиция Киева не хочет, чтобы гей-прайд состоялся. Ее нежелание взять на себя обязательства по обеспечению адекватных мер по защите демонстрантов привело к тому, что организаторы остались с ощущением страха за свою безопасность", - заявил координатор кампаний Amnesty International по Украине Макс Такер.

По данным организации, милиция посоветовала организаторам гей-прайда отказаться от марша за 30 минут до его начала. Они утверждали, что 500 ультраправых футбольных хулиганов были на пути к месту проведения марша с целью срыва мероприятия.

По данным Amnesty International, высокопоставленный чиновник киевской милиции ранее сказал организаторам гей-прайда, что он не был готов подвергать риску своих работников ради сообщества ЛГБТ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая в Киеве вблизи станции метро «Дарница» группа неизвестных избила двух соорганизаторов гей-парада, который был запланирован, однако не состоялся.

Как сообщили УНИАН очевидцы инцидента, приблизительно в 16 часов трое людей, позиционирующих себя представителями нетрадиционной ориентации, общаясь с журналистами, сообщили, что запланированный на сегодня так называемый парад секс-меньшинств в районе станции метро «Днепр» отменяется в результате «определенных угроз».

По словам собеседника агентства, во время общения с представителями СМИ группа неизвестных в масках в количестве 10-15 человек напала на соорганизаторов акции. Они брызнули из баллончика каким-то веществом, а затем избили их руками и ногами.

После инцидента на место происшествие была вызвана милиция.