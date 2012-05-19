Похитителю флага из Верховного суда светит статья за кражу

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

Мужчина был задержан 18 мая на улице в Печерском районе столицы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).