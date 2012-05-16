Луганским школьницам-садисткам дали по три с половиной года

В Луганской области Рубежанский городской суд назначил четырем девочкам-подросткам наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года за садистское избиение своей одноклассницы.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Кроме того, суд обязал подсудимых публично попросить прощение у потерпевшей.

Помимо этого, подсудимые обязаны уведомлять органы уголовно-исправительной инспекции об изменении места проживания, учебы, регулярно проходить регистрацию в органах уголовно-исправительной инспекции.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в городе Рубежное произошло преступление, которое вызвало всеобщий резонанс. Четыре девочки-подростка с особым садизмом избили свою одноклассницу, причинив ей телесные повреждения. Несколько парней присутствовали при этом и спокойно наблюдали, как издеваются над девочкой.

Старший следователь Рубежанского ГО ГУМВД майор милиции Татьяна Лисянская, которая вела следствие по этому уголовному делу, в своем интервью рассказала, что одна из обвиняемых, которая впоследствии была квалифицирована как инициатор совершенного преступления, первой начала наносить удары потерпевшей. Потом к ней присоединились подруги. Избивали ее долго, жестоко: кулаками, ногами, прыгали ногами на спину, угрожали столкнуть с балкона дома и в шахту лифта. Били ремнями по спине, таскали за волосы, заставляли ее раздеваться наголо.

Причиной избиения стали подозрения лучшей подруги пострадавшей, что та сплетничает за ее спиной.