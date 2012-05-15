Россия до сих пор не пускает к себе украинский сыр

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк сообщил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН.

«Сегодня пока нет разрешения (на экспорт – УНИАН)», - сказал Н.Присяжнюк.

Он сообщил, что Роспотребнадзор продолжает лабораторные исследования продукции 4-х предприятий Украины, и после получения результатов анализа будет приниматься решение о возобновлении поставок сыра из Украины в Россию.

При этом Н.Присяжнюк подчеркнул, что перед отправкой в Россию продукция прошла лабораторные исследования в Украине, которые подтвердили возможности экспорта сыра в Россию.

«Роспотребнадзор взял на лабораторные анализы сыры 4-х предприятий и сегодня-завтра они должны закончить эту работу. Мы эти образцы проверили у себя в лабораториях, и каких-либо нарушений российских стандартов нет», - сказал Н.Присяжнюк.

«Сегодня-завтра мы получим заключение, и тогда уже будет принято решение российской стороной когда, какие предприятия и в каком объеме, а также на каких условиях будут экспортировать сыр в Российскую Федерацию», - сказал Н.Присяжнюк.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

26 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор завершил проверку четвертого украинского предприятия - «Дубномолоко», которое намерено поставлять сыр на рынок Российской Федерации.