Четвертый пошел: Россия разрешила «Дубномолоку» поставлять сыр

Ввоз сыров может осуществляться только при наличии протоколов лабораторных исследований, проведенных Россией Ввоз сыров может осуществляться только при наличии протоколов лабораторных исследований, проведенных Россией

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что рассмотрев представленный ПАО «Дубномолоко» План мероприятий по устранению нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора в ходе проведения инспекционной проверки предприятия, считает возможным возобновление поставок вырабатываемых им сыров на российский рынок», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что в целях предотвращения поступления на потребительский рынок Российской Федерации фальсифицированной продукции,йской стороной, каждой партии поступающей продукции.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже российская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров министра экономического развития и торговли Украины Петра Порошенко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».

17 апреля на брифинге в Москве министр экономического развития и торговли Украины П. Порошенко сообщил, что три из семи украинских заводов возобновляют поставки сыра в Россию.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

П.Порошенко сообщил, что Роспотребнадзор продолжит проверки украинских производителей сыров, которым запрещен экспорт продукции в РФ.

Он подчеркнул, что после того, как Украина будет готова принять инспекции на других предприятиях, туда также прибудут российские специалисты.

26 апреля сообщалось, что Роспотребнадзор завершил проверку четвертого украинского предприятия - «Дубномолоко», которое намерено поставлять сыр на рынок Российской Федерации.