Порошенко одержал очередную победу в «сырной войне»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сообщил министр экономического развития и торговли Украины Петро Порошенко.

По его словам, речь идет о ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область) и ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), которые прошли проверку Роспотребнадзора.

«Сегодня принято решение, то, что зависело от власти обоих государств – выписаны требования к производителю, и мы сказали, что ограничения при соблюдении этих требований к поставкам продукции в РФ сняты», - сказал П.Порошенко.

По его словам, дальше дело за производителем, который должен осуществлять соответствующий контроль за качеством.

Как сказал П.Порошенко, украинская сторона будет гарантировать выполнение плана мероприятий производителями.

Он подчеркнул, что каждая партия сыра, которая будет отправляться на российский рынок, будет отдельно контролироваться.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО сообщил, что три вышеупомянутых предприятия поставляли 60% всего объема сыра из Украины на российский рынок.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

В Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже россйская сторона запретила еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводы, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.

3 апреля, по результатам переговоров П.Порошенко с Г.Онищенко, было заявлено, что ограничения на импорт твердых и полутвердых сыров украинского производства со стороны РФ будут сняты после отработки тех замечаний, которые высказала российская сторона в ходе проверки ООО «Гадячсыр».

10 апреля специалисты Роспотребнадзора прибыли в Украину для проверки, в частности, Пирятинского сырзавода и ЧП КФ «Прометей».