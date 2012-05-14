В киевском банке мужчина ударил молотком охранника

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве Игорь Михалко, сегодня около 10.00 в одно из банковских учреждений на бульваре Перова зашел мужчина. Как позже объяснил милиции охранник банка, лицо посетителя показалось ему похожим на фоторобот одного из разыскиваемых за ограбление банковских учреждений. По словам И.Михалко, после того, как охранник спросил неизвестного, что ему нужно, произошел конфликт, который перерос в драку, в результате которой посетитель выхватил молоток из кармана и ударил по голове охранника.

Как отметил И.Михалко, на ситуацию быстро отреагировали другие сотрудники банковского учреждения, вызвав милицию, которая на месте совершения нападения задержала правонарушителя.

По словам И.Михалко, установлено, что задержанный уроженец Луцка, 1974 г.р., с 1996 года разыскивается за совершение убийства, а также за причастность к ограблению финансовых учреждений.