Неизвестные разрыли могилу полного кавалера Ордена Славы
17:25, 12 мая 2012Общество
2546 0
В городе Умань Черкасской области 9 мая на городском кладбище в микрорайоне Мищанка обнаружена разрытая могила ветерана Великой Отечественной войны.
Об этом сообщает «Газета по-українськи».
На День Победы родные пришли к могиле ветерана положить цветы. А увидели на разрытой могиле кучу земли и железный крестик, который умерший держал в руках. Василий Карандевич умер 15 лет тому назад. Похоронили ветерана со всеми наградами. Он был полным кавалером Ордена Славы, пишет газета.
Родственники допускают, что могилу разрыли именно из-за орденов. По их мнению, те, кто это сделал, увидели, что на надмогильной фотокарточке он изображен в костюме со всеми наградами.
Правоохранительные органы проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter