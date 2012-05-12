Неизвестные разрыли могилу полного кавалера Ордена Славы

Об этом сообщает «Газета по-українськи».

На День Победы родные пришли к могиле ветерана положить цветы. А увидели на разрытой могиле кучу земли и железный крестик, который умерший держал в руках. Василий Карандевич умер 15 лет тому назад. Похоронили ветерана со всеми наградами. Он был полным кавалером Ордена Славы, пишет газета.

Родственники допускают, что могилу разрыли именно из-за орденов. По их мнению, те, кто это сделал, увидели, что на надмогильной фотокарточке он изображен в костюме со всеми наградами.

Правоохранительные органы проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.