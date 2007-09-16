Кабмин минимизировал влияние негативных мировых тенденций

Правительство Украины в этом году максимально уменьшило влияние негативных мировых тенденций на внутренний рынок страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам в Донецке заявил и.о. премьер-министра Украины Николай АЗАРОВ.

«Каким образом?… А мы отгородились. Мы запретили вывоз зерна из страны. Мы прекрасно знали, сто если дать возможность вывезти зерно, то у нас оно будет закупаться по 500-600 гривен, вывозиться за рубеж и там продаваться по 350 долларов (за тонну – УНИАН)», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он убежден, что если бы зерно можно было вывозить, то цена на хлеб в Украине составляла бы 8-10 гривен за килограмм.

По словам Н.АЗАРОВА, запасов зерна в Украине достаточно. «У нас зерна в стране полным-полно. Нам не надо продавать его на внутреннем рынке по 300-350 долларов, у нас нет объективных оснований даже для 1200 гривен. Такая же ситуация по мясу. Мы на 450 тысяч тонн произвели мяса больше и на 150 тысяч тонн закупили его больше», - заявил и.о. премьера, подчеркнув, что это огромный прирост на рынке и «нет никаких оснований для роста цен на мясо».

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.АЗАРОВ заявил, что рост цен на продукты питания спровоцирован БЮТ и «Нашей Украиной».

«Однозначно, это именно они спровоцировали рост цен в стране», - подчеркнул он, аргументируя тем, что эти политические силы, ведя избирательную кампанию, «сознательно действуют на негатив и деструктив».

«Если каждый день с экранов телевизоров всей стране рассказывать, что мясо должно стоить 40 гривен, а в большинстве регионов оно 40 гривен не стоит, то рано или поздно производитель мяса будет поднимать цену. Если такую же политику будут вести в отношении «своих» руководителей хозяйства, компании которые это мясо поставляют на рынки, владельцы супермаркетов, которые поддерживают определенную политическую силу, то это тоже скажется. Поэтому вся вина за рост цен лежит, прежде всего, на этих деструктивных политических силах, я имею в виду БЮТ и «Нашу Украину»», - сказал Н.АЗАРОВ.