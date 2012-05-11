215 украинских пассажиров застряли в аэропорту Нью-Йорка

13:15, 11 мая 2012
Общество
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10 мая 215 пассажиров рейса сообщением «Нью-Йорк – Киев» не смогли вылететь в Украину из-за технической неисправности самолета.

Александр Дикусаров

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров со ссылкой на информацию Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

По данным А.Дикусарова, с целью оказания содействия гражданам Украины в международный аэропорт сразу же прибыл консул Генерального консульства Украины в Нью-Йорке.

Все пассажиры по их желанию были размещены в гостинице неподалеку от аэропорта и обеспечены питанием, заверил представитель МИД.

Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Нью-Йорке, добавил А.Дикусаров.

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