Митрополита Владимира выписали из больницы

Состояние митрополита стабильное, позволяет ему вернуться к работе, участвовать в церковных мероприятиях, встречах, общественной жизни, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви (МП).

Митрополит Владимир был госпитализирован 30 октября 2011 по поводу осложнений, возникших на фоне основного заболевания - болезни Паркинсона, в тяжелом состоянии, что потребовало длительного лечения.

К процессу лечения были привлечены ведущие специалисты Украины и иностранные медики. Во время лечения были использованы уникальные медицинские технологии из существующих в современной медицине, а также комплекс реабилитационных мероприятий, что позволяет человеку после тяжелой, продолжительной болезни вернуться к полноценной жизни. Некоторые лечебные мероприятия были применены впервые в Украине специалистами клиники «Обериг» при поддержке иностранных коллег.

Некоторое время после выписки 77-летний митрополит будет находиться под наблюдением врачей, периодически проходить следующие этапы физической реабилитации в условиях реабилитационного центра.