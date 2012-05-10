В Нацбанке не исключают плавной девальвации гривни
Национальный банк Украины может рассмотреть возможность постепенной девальвации гривни.
|Полунеев уверяет, что девальвация не ударит по доверию населения
“Если и будет проводиться определенная коррекция курса гривни, то она будет управляемой и плавной, что не даст сигналов разрушительной силы и, в первую очередь, не ударит по доверию населения”, - сказал Ю.Полунеев.
Член совета НБУ отметил, что в случае углубления негативных тенденций в экономике страны, “Национальный банк, скорее всего, и будет рассматривать возможность очень постепенной, плавной девальвации гривни”.
Ю.Полунеев подчеркнул, что изменяются ценовые пропорции в странах - основных торговых партнерах Украины. И если при этом курс гривни к основным валютам не будет изменяться, украинский экспорт полностью потеряет свою конкурентоспособность.
Полный текст интервью Ю.Полунеева для УНИАН читайте здесь.