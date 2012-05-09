За стрельбу из автомата по родным судье дали 8 лет тюрьмы

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, по приговору суда бывший судья признан виновным в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к квартире, где проживала его сестра с ее малолетним сыном, и на почве личных неприязненных отношений с целью их убийства, сделал по родственникам не менее 18 выстрелов из автоматического оружия.

В результате стрельбы женщине и ребенку были нанесены легкие телесные повреждения, которые повлекли кратковременное расстройство здоровья потерпевших.

На данное время приговор суда еще не набрал законной силы.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года в г. Каховка (Херсонская область) заместитель председателя горрайсуда Олег Крюковский, посчитав, что дом родителей после их смерти несправедливо достался не ему, а родной сестре, расстрелял из автомата Калашникова окно ее квартиры. Эксперты обнаружили на месте преступления 24 автоматные гильзы. В результате обстрела у женщины были констатировано сквозное ранение стопы, у ребенка – четыре осколочных ранения и непроникающие ранения груди, живота и голени.

Апелляционный суд Николаевской области 23 ноября 2010 года посчитал действия судьи злостным хулиганством и приговорил О.Крюковского по ст.ст. 263 ч.1, 296 ч.4 УК Украины к лишению свободы сроком на 4 года.

Однако по инициативе прокуратуры Херсонской области, в связи с неправильной квалификацией действий и мягкостью назначенного наказания, указанное дело было направленно на новое судебное разбирательство.