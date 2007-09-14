Ющенко сказал ЕС, на чем он сделает особый акцент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет представителей Европейского Союза, что европейский выбор Украины является безальтернативным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на открытии ХІ Саммита “Украина-ЕС” в Киеве.

По словам Президента, как ЕС, так и Украину интересуют конкретные практические дела. Он предложил в ходе саммита именно на них сконцентрировать свое внимание.

Президент напомнил, что повестка дня включает обсуждение ключевых аспектов развития Украины и ЕС, будущее двусторонних отношений и международную проблематику.

«В нашем разговоре охватим весь комплекс наработок, и верю, найдем ответы на все вопросы, начиная с визового режима для украинских граждан, на что бы мне хотелось бы сделать особый акцент, и до ядерной безопасности», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.