В Германии арестовали компьютерных преступников из Украины и России

В Германии задержана группа граждан Украины и России, которых обвиняют в банковских махинациях через интернет. Как сообщили в четверг Федеральное криминальное ведомство и прокуратура Бонна, против девяти из десяти членов преступной группировки выданы ордера на арест.

Почти полтора года длилось расследование, в результате которого было разоблачено и арестовано членов международной группировки, которая занималась так называемым „фишингом”. Украинцы и россияне в возрасте от 20 до 36 годов рассылали электронные письма с вирусом от имени ряда известных компаний. Таким образом они получали доступ к частным банковским данным и счетам, которые использовали, чтобы снимать значительные денежные суммы. По данным прокуратуры Бонна, дальше деньги перечислялись посредниками в Украину и Россию, а оттуда попадали в бумажники преступников в Германии. О составе группировки главный прокурор прокуратуры Бонна Фред Апостель рассказал „Немецкой волне”: „Одна женщина родилась в России, но имеет немецкое гражданство, остальные преступники являются гражданами России и Украины”. Общая сумма убытков от действий группировки – 600 тысяч евро. На эти деньги мошенники вели роскошный образ жизни: покупали дорогие авто, бытовую электронику и совершали многочисленные путешествия.