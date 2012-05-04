Музей на Андреевском спуске потерял единственный доход

Руководство музея просит помочь с отменой арендной платы на 2012 год и установить ее на уровне 1 грн, как это предусмотрено для бюджетных учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.Бригинца.

Как отмечается в сообщении, единственным источником доходов заведения культуры является плата за посещение музея. Никаких других доходов музей не имеет. К расходам на содержание музея относятся: арендная плата, коммунальные платежи, плата за электроэнергию и услуги связи, заработная плата и обязательные отчисления в фонды социального страхования. На сегодняшний день музей не имеет никаких долгов перед бюджетами города и государства.

Вместе с тем, как заявляет А.Бригинец, заведение сегодня оказалось на грани закрытия, поскольку оно лишено единственного источника финансирования - средств посетителей, которые могут попасть в Музей Одной улицы в связи с закрытием прохода на Андреевский спуск из-за его реконструкции.

«Власть своими необдуманными действиями относительно реконструкции Андреевского спуска довела музей до обнищания. Убежден, что теперь эта же власть должна возместить музею его потери», - считает А.Бригинец.

Председатель комиссии обратился к председателю КГГА Александру Попову с требованием срочно принять надлежащие меры для возмещения ущерба Музея Одной улицы.

Как отметил депутат, Музей Одной улицы, посвященный истории самой древней улицы столицы Украины – Андреевскому спуску, существует в Киеве в течение 20 лет. В 2002 году музей стал номинантом на звание лучшего музея на Европейском международном форуме, где представлял Украину. Музей является ассоциированным членом Европейского музейного форума и ІСОМ, который официально принимает гостей Евро-2012.