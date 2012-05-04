НБУ: реальный эффективный обменный курс гривни девальвировал

Об этом говорится в заявлении заместителя директора Генерального экономического департамента - директора Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины Александра Петрика, обнародованном на сайте ведомства.

«Сейчас этот показатель (РЭОК - УНИАН), по нашим расчетам, находится около равновесного уровня..., и это помогает экспортным отраслям», - сказал А.Петрик.

По его словам, девальвация РЭОК произошла как за счет курсовой составляющей, так и за счет того, что инфляция в Украине в указанный период была ниже, чем в странах — основных партнерах.